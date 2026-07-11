Üsküdar’da acı kaza! Kontrolden çıkan forklift evin bahçesine uçtu: ‘Adamcağız uçmuş oraya’





"KAMYONCU ARKADAŞ BURAYA DOĞRU KOŞUNCA"



Olayı gören İsmail Kıraç, "Ben okulda çalışıyorum, işe gidiyordum. O üst yoldan geçerken forklifti üst yolda bir gördüm, buraya inerken indiğini gördüm ama kamyoncu arkadaş buraya doğru koşunca geldim baktım, adamcağız uçmuş oraya. Ama elimizden gelen hiçbir şey olmadı" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör