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Giriş Tarihi: 11.07.2026 10:36

Üsküdar’da acı kaza! Kontrolden çıkan forklift evin bahçesine uçtu: ‘Adamcağız uçmuş oraya’

İstanbul Üsküdar’da meydana gelen kaza yürekleri burktu. Yokuş aşağı seyir halindeki forkliftin kontrolden çıkarak bir evin bahçesine uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine ekipler gelirken sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Korkunç olayı gören görgü tanığı kazayı böyle anlattı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Üsküdar’da acı kaza! Kontrolden çıkan forklift evin bahçesine uçtu: ‘Adamcağız uçmuş oraya’
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Kaza, saat 08.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı Mahallesi Dikbayır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, suni çim taşımak için forkliftle seyir halinde olan Fahri İ. (32) isimli sürücü, yokuşlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan forklift yol kenarında bulunan bir evin bahçesine uçtu.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 32 yaşındaki Fahri İ.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışma yaptı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.



"KAMYONCU ARKADAŞ BURAYA DOĞRU KOŞUNCA"

Olayı gören İsmail Kıraç, "Ben okulda çalışıyorum, işe gidiyordum. O üst yoldan geçerken forklifti üst yolda bir gördüm, buraya inerken indiğini gördüm ama kamyoncu arkadaş buraya doğru koşunca geldim baktım, adamcağız uçmuş oraya. Ama elimizden gelen hiçbir şey olmadı" dedi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #ÜSKÜDAR

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Üsküdar’da acı kaza! Kontrolden çıkan forklift evin bahçesine uçtu: ‘Adamcağız uçmuş oraya’
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