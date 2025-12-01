Üsküdar’da ahşap bina alev alev yandı

Yangın, saat 00.00 sıralarında Kısıklı Mahallesi Büyük Çamlıca Caddesi'nde bulunan ahşap binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde tadilat halinde olan binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler binayı sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasından sonra yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binada hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.