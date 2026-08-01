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Giriş Tarihi: 1.08.2026 18:29

İstanbul Valiliği Üsküdar Belediye Meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Valiliği, Belediye Meclisini başkan vekilini seçmek üzere 5 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı.

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İstanbul Valiliği Üsküdar Belediye Meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap" suçlamalarıyla adli süreci devam eden Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 31 Temmuz'daki tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı idari mekanizmayı devreye soktu. Bakanlık Makamı'nın 1 Ağustos tarihli Olur'u ile Dedetaş geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.

VALİLİKTEN SEÇİM ÇAĞRISI

Gelişmeler üzerine İstanbul Valiliği yaptığı açıklamayla 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, Üsküdar İlçe Belediye Meclisi yeni başkan vekilini belirlemek üzere göreve çağrıldı.

5 AĞUSTOS'TA SEÇİM YAPILACAK

Valilik kararı doğrultusunda Üsküdar Belediye Meclisi, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 08.00'da toplanarak yeni Belediye Başkan Vekilini seçecek.

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İstanbul Valiliği Üsküdar Belediye Meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı
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