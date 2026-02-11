Üsküdar’da darpçı müdürden pastanede şiddet: 16 yaşındaki çocuğun ifadesi dehşete düşürdü! O anlar kamerada

ŞİKÂYET SONRASINDA TEHDİT ARALAMALARI

Yaşananlarla ilgili konuşan E.D., "Ben baklavacıda 5 aydan beridir çalışıyorum.5 aydan beridir hem psikolojik ve fiziki şiddet görüyorum. Beni genelde kamera olmayan yerde dövüyordu. İnsanların içinde dövüyordu. Ben de gülüp geçiyordum. Babamın uzaktan akrabası olduğu için ben de ses çıkartamıyordum. Son zamanlarda yüzümdeki çizikleri morlukları annem gördü. Annem babama söyledi. Babam müdürü aradı ama müdür inkâr etti. Annem de beni işyerinden alıp önce hastaneye sonrasında da karakola götürdü. Şikâyet ettim diye beni sürekli farklı numaralardan arayıp rahatsız ediyorlar. Şikâyetimizi çekmemizi söylüyorlar. Temizlediğim yerleri tekrar temizletiyor, yerleri paspas yapıyordum ayağını çamur yapıp bir daha basıyordu" dedi.