Üsküdar’da darpçı müdürden pastanede şiddet: 16 yaşındaki çocuğun ifadesi dehşete düşürdü! O anlar kamerada

Üsküdar'da 16 yaşındaki E.D., yaklaşık 5 aydır çalıştığı pastanede aynı zamanda uzaktan da akrabası olan pastane müdürü tarafından darp edildi. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansırken çocuk müdürden şikâyetçi oldu. Darpçı müdür gözaltına alındı. Olay, Üsküdar Murat Reis Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir pastanede meydana geldi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Yaklaşık 5 aydır iş yerinde aynı zamanda uzaktan da akrabası olan pastane müdürü G.T.(39) tarafından darp edilen E.D. annesi ile birlikte polis merkezine giderek G.T'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.T'yi gözaltına aldı. Şüpheli "Kasten Yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
ŞİKÂYET SONRASINDA TEHDİT ARALAMALARI
Yaşananlarla ilgili konuşan E.D., "Ben baklavacıda 5 aydan beridir çalışıyorum.5 aydan beridir hem psikolojik ve fiziki şiddet görüyorum. Beni genelde kamera olmayan yerde dövüyordu. İnsanların içinde dövüyordu. Ben de gülüp geçiyordum. Babamın uzaktan akrabası olduğu için ben de ses çıkartamıyordum. Son zamanlarda yüzümdeki çizikleri morlukları annem gördü. Annem babama söyledi. Babam müdürü aradı ama müdür inkâr etti. Annem de beni işyerinden alıp önce hastaneye sonrasında da karakola götürdü. Şikâyet ettim diye beni sürekli farklı numaralardan arayıp rahatsız ediyorlar. Şikâyetimizi çekmemizi söylüyorlar. Temizlediğim yerleri tekrar temizletiyor, yerleri paspas yapıyordum ayağını çamur yapıp bir daha basıyordu" dedi.