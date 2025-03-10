Üsküdar’da deniz kirliliği devam ediyor

Üsküdar'da, ocak ayından bu yana aralıklarla denize akan kanalizasyon suyu, İstanbul Boğazı'nda çevre kirliliği oluşturmaya devam ediyor. Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi'ndeki sahil şeridinde kanalizasyondan geldiği belirlenen evsel atık su yaklaşık 2,5 aydan bu yana denize akıyor. Suyun Boğaz'la birleştiği noktada çevre kirliliği meydana gelirken, denizin bazı bölümlerinde suyun kahverengiye dönmesi dikkati çekiyor. Kartal'dan Kuleli'ye sık sık balık tutmaya gelen İbrahim Ülger, bu durumun sürekli devam ettiğini söyledi. Ülger, kanalizasyon suyunun ve çöplerin sürekli denize aktığını, kimsenin bu problemle ilgilenmediğini, yaz aylarında bölgeden yayılan kokudan rahatsız olduklarını dile getirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri tarafından aynı noktadaki kirlilikle ilgili olarak Çevre Kanunu gereği İBB'ye bağlı İSKİ Genel Müdürlüğü'ne iki kez idari para cezası kesilmişti.