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Giriş Tarihi: 9.07.2026 13:25

Üsküdar'da denizde erkek cesedi bulundu: Midye toplayan vatandaşlar ihbar etti!

Üsküdar'da midye toplamak için denize giren vatandaşlar, dipte hareketsiz bir ceset buldu. Ekiplerce karaya çıkarılan cansız bedenin 31 yaşındaki H.H.Ç.'ye ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA Yaşam
Üsküdar’da denizde erkek cesedi bulundu: Midye toplayan vatandaşlar ihbar etti!
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Olay, saat 10.30 sıralarında Üsküdar Kuleli Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre midye toplamak için sahil kıyısından denize dalan vatandaşlar, denizin dibinde hareketsiz bir insan bedeni gördü.

DENİZ DİBİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipler dalış yaparak denizin dibinde hareketsiz duran şahsı karaya çıkardı. Ekiplerin yaptığı incelemede 31 yaşındaki H.H.Ç. isimli erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç adamın cansız bedeni ölüm nedeninin tam olarak belirlenmesi için Adli Tıp'a götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ÜSKÜDAR

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Üsküdar'da denizde erkek cesedi bulundu: Midye toplayan vatandaşlar ihbar etti!
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