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Giriş Tarihi: 16.09.2026 22:42

Üsküdar’da helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi

İstanbul'da polis ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Üsküdar’daki denetimlerde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

DHA
Üsküdar’da helikopter destekli ’Huzur İstanbul’ denetimi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Motosikletli Polis Timleri, Havacılık ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Üsküdar Harem Sahil yolunda saat 20.00 itibariyle başlayan denetimlerde durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi. Denetimler gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

#İSTANBUL #ÜSKÜDAR #ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ #İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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Üsküdar’da helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi
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