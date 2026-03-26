Haberler Yaşam Haberleri Üsküdar'da hız tutkusu pahalıya patladı! Feci çarpışma anbean kameraya yansıdı
Giriş Tarihi: 26.03.2026 14:44

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde seyir halindeki 2 otomobil kafa kafaya gelirken meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Feci kaza çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken görüntülerde hızla gelen araçlardan birinin havaya uçtuğu anlar dikkat çekti.

Kaza saat 23.45 sıralarında Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi.İddiya göre seyir halindeki iki otomobil sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki otomobil sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Polis ekipleri kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise, kazada yaralanan sürücülere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolda hızla ilerleyen iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı anlar görülüyor. Hızla çarpışan iki otomobilden biri çarpmanın etkisiyle havaya kalkıyor.

