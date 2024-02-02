Üsküdar’da park halindeki cip yandı

Yangın, saat 02.30 sıralarında Murat Reis Mahallesi Yeni Dersane Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde park halinde bulunan cipin motor kısmı henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın cipin önünde park halinde duran otomobile de sıçradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek diğer araçlara sıçramasını önledi ve söndürdü. Polis olay yerinde güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralanan olmazken cip yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının sıçradığı diğer otomobilde de ufak çaplı bir yanma oldu.

Otomobil sahibi Kerim Eraslan olay ile ilgili, "Biz uyuyorduk, zaten buraya çevik kuvvet çok yakın olduğu için büyük ihtimalle devriye atan polislerden bir fark etti. 5-6 tane polis megafonlar ile mahalle sakinlerine seslendi. Bu şekilde duyduk uyandık. Yani kundaklama mı normal bir yanma mı bilmiyoruz. Çok fazla araba olduğu için, sokaklar da dar olduğu için bu arabalar yanıyor. Benim arabama da sıçramış oldu. Geçmiş olsun diyelim'' dedi.