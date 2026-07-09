Üsküdar’da sır ölüm: Midye toplamak için girdikleri denizde ceset buldular

Olay, saat 10.30 sıralarında Üsküdar Kuleli Sahili'nde meydana geldi. Midye toplamak için denize dalan vatandaşlar, denizin dibinde hareketsiz bir insan bedeni gördü. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

31 YAŞINDA OLDUĞU BELİRLENDİ

Dalgıç ekipler dalış yaparak cesedi karaya çıkardı. Yapılan incelemede cesedin 31 yaşındaki H.H.Ç. isimli erkek şahsa ait olduğu belirlendi. Şahsın cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.