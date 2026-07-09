Haberler Yaşam Haberleri Üsküdar'da sır ölüm: Midye toplamak için girdikleri denizde ceset buldular
Giriş Tarihi: 9.07.2026 14:50

Üsküdar'da sır ölüm: Midye toplamak için girdikleri denizde ceset buldular

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde midye toplamak için denize giren vatandaşlar, denizin dibinde erkek cesedi buldu. 31 yaşındaki H.H.Ç.'ye ait olduğu belirlenen ceset, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Semih KARA Semih KARA
Üsküdar’da sır ölüm: Midye toplamak için girdikleri denizde ceset buldular
  • ABONE OL

Olay, saat 10.30 sıralarında Üsküdar Kuleli Sahili'nde meydana geldi. Midye toplamak için denize dalan vatandaşlar, denizin dibinde hareketsiz bir insan bedeni gördü. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

31 YAŞINDA OLDUĞU BELİRLENDİ

Dalgıç ekipler dalış yaparak cesedi karaya çıkardı. Yapılan incelemede cesedin 31 yaşındaki H.H.Ç. isimli erkek şahsa ait olduğu belirlendi. Şahsın cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ÜSKÜDAR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Üsküdar'da sır ölüm: Midye toplamak için girdikleri denizde ceset buldular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA