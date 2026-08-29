Haberler Yaşam Haberleri Üsküdar'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosikletlilere 363 bin lira ceza
Giriş Tarihi: 29.08.2026 20:37

Üsküdar'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosikletlilere 363 bin lira ceza

Üsküdar'da motosikletle seyir halindeyken başka bir araca yönelik saldırgan tavırlar sergileyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilere toplam 363 bin lira ceza yazılırken sürücülerden birinin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Üsküdar’da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosikletlilere 363 bin lira ceza
  • ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sanal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Yapılan incelemede, 14 Ağustos'ta Üsküdar Paşalimanı Caddesi'nde motosikletli 2 kişinin başka bir araca yönelik saldırgan tavırlar sergileyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen A.E.A. (22) ve G.A. (21), polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek', 'trafik yer işaretlemeleri ile belirtilen hususlara uymamak', 'sürücünün aracının cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmesi' ve 'güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak' maddelerinden toplam 363 bin lira trafik cezası yazıldı. Ayrıca motosiklet sürücüsünün ehliyetine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ÜSKÜDAR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Üsküdar'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosikletlilere 363 bin lira ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA