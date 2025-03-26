Üsküdar’da vakıf hayrı kanlı bitti

Üsküdar'da iyilikle başlayan yemek dağıtımı kanlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre 27 Nisan 2024 günü Selase Hilal Vakfı'nda gönüllü olarak çalışan bir grup yemek dağıtmak amaçlı stant açtı. Gönüllülerden biri olan Emre D.'(38)nin yoldan geçen Yahya G.(54)'ye çorba vermek istemesiyle olay başladı.



VAKIF HAYRINDA KANLI KAVGA

İddiaya göre yemek ikramını geri çeviren Yahya G., "Annem ve abim vefat ettiğinde burasını taziye için sizden talepte bulunmuştuk, ancak siz istememiştiniz, bende sizin ikramınızı almıyorum" şeklinde bir yanıt verdi. Bu sözlerin ardından ikili arasında gerginlik yükseldi ve taraflar arasında önce sözlü tartışma başladı.



YUMRUĞA KARŞI KALDIRIM TAŞIYLA SALDIRDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Emre D., Yahya G.'nin burnuna yumruk attı. Bunun üzerine sinirlenen adam, yerden aldığı kaldırım taşını gönüllü Emre D.'nin başına savurdu. Kanlar içinde yere yığılan Emre D. ve Yahya G. hastaneye kaldırıldı.



ADLİ TIP RAPORU "KIRIK VAR" DEDİ

Konuyla ilgili başlatılan soruşturmada dosyaya giren Adli Tıp raporunda Emre D.'nin hayati tehlikesi bulunmayan ancak basit tıbbi müdahaleyle iyileşebilecek yaralar aldığı, Yahya G.'nin ise kemik kırığı oluşacak derecede darbe aldığı tespit edildi.



YEMEK İKRAMI ADLİYEDE SON BULDU

Savcılık, olayın tanık anlatımları, mağdur beyanları ve doktor raporlarıyla doğrulandığını belirterek iki tarafın da suçlu olduğuna kanaat getirdi. Mağdur şüphelilerden Emre D.'nin "Kasten yaralama" suçundan 4 yıl aya kadar hapsini isterken Yahya G.'nin ise "Basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapsini talep etti.