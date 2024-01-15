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Giriş Tarihi: 15.1.2024 19:56 Son Güncelleme: 15.1.2024 19:56

Üsküdar'da vatandaşları ziyaret eden Murat Kurum'a anlamlı hediye

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, kentteki vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor. Üsküdar'daki ziyaret sırasında bir vatandaş Murtat Kurum'un kızı Zehra için elleriyle ördüğü bebeği hediye ederek, "Siz hep çocuklara oyuncak dağıtıyorsunuz. Ben de kızınıza bu bebeği hediye etmek istiyorum." dedi.

Üsküdar’da vatandaşları ziyaret eden Murat Kurum’a anlamlı hediye

Cumhur İttifakı İBB adayı Kurum, Üsküdar'da vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında duygusal bir an yaşandı. Kurum'un yanına gelen bir vatandaş, kendi elleriyle ördüğü bebeği hediye etti.

"SİZ HEP ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITIYORSUNUZ"

Kurum'un kızı Zehra için bebeği ördüğünü ifade eden vatandaş, "Siz hep çocuklara oyuncak dağıtıyorsunuz. Ben de kızınıza bu bebeği hediye etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"İSTANBULLUNUN HİZMETKARI, YOLDAŞI, ARKADAŞI OLACAĞIZ"

Murat Kurum ise o anları sosyal medya hesabından paylaşarak "Bu şehrin insanı güzeldir. Yüce gönüllüdür. Onların duası, milletimizin desteğiyle kazanacağız. İstanbullunun hizmetkârı, yoldaşı, arkadaşı olacağız." notunu düştü.

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Üsküdar'da vatandaşları ziyaret eden Murat Kurum'a anlamlı hediye
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