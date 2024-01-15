Üsküdar’da vatandaşları ziyaret eden Murat Kurum’a anlamlı hediye

"SİZ HEP ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITIYORSUNUZ"

Kurum'un kızı Zehra için bebeği ördüğünü ifade eden vatandaş, "Siz hep çocuklara oyuncak dağıtıyorsunuz. Ben de kızınıza bu bebeği hediye etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"İSTANBULLUNUN HİZMETKARI, YOLDAŞI, ARKADAŞI OLACAĞIZ"

Murat Kurum ise o anları sosyal medya hesabından paylaşarak "Bu şehrin insanı güzeldir. Yüce gönüllüdür. Onların duası, milletimizin desteğiyle kazanacağız. İstanbullunun hizmetkârı, yoldaşı, arkadaşı olacağız." notunu düştü.