Üsküdar’da vatandaşları ziyaret eden Murat Kurum’a anlamlı hediye

Cumhur İttifakı İBB adayı Kurum, Üsküdar'da vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında duygusal bir an yaşandı. Kurum'un yanına gelen bir vatandaş, kendi elleriyle ördüğü bebeği hediye etti.
"SİZ HEP ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITIYORSUNUZ"
Kurum'un kızı Zehra için bebeği ördüğünü ifade eden vatandaş, "Siz hep çocuklara oyuncak dağıtıyorsunuz. Ben de kızınıza bu bebeği hediye etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Bu şehrin insanı güzeldir.— Murat KURUM (@murat_kurum) January 15, 2024
Yüce gönüllüdür.
Onların duası, milletimizin desteğiyle kazanacağız.
İstanbullunun hizmetkârı, yoldaşı, arkadaşı olacağız.#Sadeceİstanbul pic.twitter.com/ZOhXPTc4Zr
"İSTANBULLUNUN HİZMETKARI, YOLDAŞI, ARKADAŞI OLACAĞIZ"
Murat Kurum ise o anları sosyal medya hesabından paylaşarak "Bu şehrin insanı güzeldir. Yüce gönüllüdür. Onların duası, milletimizin desteğiyle kazanacağız. İstanbullunun hizmetkârı, yoldaşı, arkadaşı olacağız." notunu düştü.