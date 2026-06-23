Üsküdar’da Yeliz öğretmenin öldüğü kazada karar duruşması! Acılı evladın sözleri yürek burktu: Sürücü sanki biz öldürmüşüz gibi rahat…

'ANNEM HERKESİN SAYGI DUYDUĞU BİR ÖĞRETMENDİ'

Bugün görülecek duruşmanın karar duruşması olacağını söyleyen Yusufoğlu, " Davanın artık karar aşamasına geldiğini söyledi. Artık son duruşmayı bekliyoruz. Umarız çıkacak karar adaletli bir karar olur ve hakkımız teslim edilir. Benim annem bir öğretmendi ve gerçekten işinde çok başarılı, herkesin saygı duyduğu, herkesin tavsiye ettiği bir öğretmendi, herkesin kefil olabileceği bir öğretmendi. Daha çok gençti, 41 yaşındaydı. Çok erken yaşta anne olmasına rağmen çok şey başarmış bir insandı ve bu insanın sadece hakkının yerde kalmamasını istiyoruz. Emeklerinin yerde kalmamasını istiyoruz. Çocukları olarak bizim hayatımız boyunca; annemizin adaletini sağlayamadık, gibi bir vicdan azabıyla yaşamak istemiyoruz. Annemizin adaletini sağlamanın verdiği gururla yaşamak istiyoruz. Annemize teşekkürümüzü etmek istiyoruz bu bağlamda da. Annem için adalet istiyoruz. Bir insan sizi dünyaya getiriyor, büyütüyor, hayatını sizin için yaşıyor, bütün hayatını size adıyor ve o insan haksız bir şekilde öldüğünde siz bunun adaletini sağlayamıyorsunuz. Bunun yaşattığı vicdan azabı, huzursuzluk, mutsuzluk gerçekten anlatabileceğim bir şey değil yani. Bunun zorluğunu yaşıyorum ben de, abim de yaşıyoruz ikimiz de. Adaletin sağlanmasını istiyorum. İçimde bir inanç var, umarım o inancım karşılığını bulur" diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör