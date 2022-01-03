Uskumru Dolması tarifi: Uskumru dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Uskumru Dolması tarifi, dün gece Masterchef 2021 son bölümde yapılması sonrasında izleyenler tarafından evde yapılmak sevdikleriyle paylaşılmak istenerek "uskumru dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?"

USKUMRU DOLMASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

4 büyük uskumru

Diken üzümü dolgusu:

50 gr karamuk (ya da kuş üzümü)

1 adet büyük soğan (yaklaşık 250gr doğranmış)

200 ml zeytinyağı

100 gr dolmalık fıstık

1 çay kaşığı toz tarçın

1 çay kaşığı yenibahar

3 çay kaşığı tuz

20 adet maydanoz yaprağı

Uskumru balığı kaplaması:

150 gr un

3 adet yumurta

190 gr mısır irmiği

300 ml zeytinyağı

Nar sosu (isteğe bağlı):

1 yk nar ekşisi

1 yk zeytinyağı

20 adet nar tanesi

10 adet maydanoz yaprağı, ince doğranmış

USKUMRU DOLMASI TARİFİ, NASIL YAPILIR?

Uskumruyu, solungaçlarını ve organlarını bıçak kullanmadan ayırarak temizleyin. Parmaklarınızı balığın boğazın sokmanız ve solungaçların altına takmanız gerekir. Solungaçlar ve bağlı organlar çıkana kadar yavaşça çekin. Yüzgeçleri keserken, deriyi yırtmamak için makas kullanın. İyice yıkayın

Sinirleri gevşeyip yumuşayana kadar balığın her iki tarafını da beşer dakika elinizle ovalayın. Deriyi delmeden yavaşça kuyruğunu kırarak 90 derece yukarı ve aşağı döndürün. Makasın bir ucunu solungaç deliğinden geçirin ve başını omurgadan ayırın. Artık omurgayı balığın içinden çıkarabilirsiniz. Balıkları kuru bir bezle sarın, böylece bir elinizle tutabilirsiniz. Diğer elinizi solungaç deliğinden geçirin ve başparmağınız ve işaret parmağınızla omurga kemiklerini nazikçe çekin. Omurgaya iliştirilmiş tüm etleri kazıyın ve bir kaseye koyun. Bir kokteyl kaşığı kullanarak, tüm eti balığın içinden çıkarın ve kaseye ekleyin.

Karamukları bir kaseye alın, üzerini geçecek kadar su koyun ve 15 dakika ıslatın. Soğanı ince doğrayın. Bu arada yağı geniş bir tavada orta ateşte ısıtın. Yağa bir damla su damlatın. Cızırdamaya başladığında yağınız hazırdır. Dolmalık fıstıkları 2 dakika soteleyin, sonra soğanları ekleyerek 3 dakika kavurun. Balık etlerini, baharatları, tuz, maydanoz ve karamukları ekleyin ve sürekli karıştırarak 3 dakika daha soteleyin.

Ocağı kapatın ve 5 dakika soğumaya bırakın.

Her bir balığın içine uzun saplı bir kokteyl kaşığıyla karışımın dörtte birini doldurun. Balığı sıkıca kapatın ve parmaklarınızı kullanarak balık formu verin.

Şimdi kaplamayı yapın. Bir kaseye un eleyin. Ayrı bir kasede yumurtaları çırpın. Üçüncü bir kaseye mısır irmiği koyun. Sıvı yağı bir tavada orta ateşte ısıtın. Yağa bir damla su damlatın. Cızırdamaya başladığında yağınız hazırdır. Her balığı un ile kaplayın. Yumurtaya batırın. Daha sonra mısır irmiği ile kaplayın.

Doldurulmuş balıklardan her seferinde iki tanesini dikkatlice tavaya yerleştirin ve her 2 dakikada bir çevirerek derileri altın sarısı renk alana ve gevrekleşinceye kadar 8 dakika kızartın. Yağdan çıkarın ve kağıt havlu üzerine alın.

Kullanacaksanız nar ekşisi, zeytinyağı, nar taneleri ve maydanozu küçük bir soslukta karıştırın.

Uskumru dolmasını üzerine zeytinyağı ve maydanoz gezdirerek veya istiyorsanız nar sosuyla beraber sıcak servis edin.

KAYNAK: acunn.com