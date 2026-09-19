Üsküp bana hayal kurmayı İstanbul yeniden başlamayı öğretti

Bertan Asllani'yi önce müzikleriyle tanıdık, sonra oyunculuğuyla hayatımıza girdi. Şimdi ise Mercan Köşk dizisinde Toprak karakteriyle karşımızda. Gücü elinde tutmak isteyen, hırslı, sert ama içinde kırılganlıklar taşıyan Toprak'ı oynarken aslında kendi hayatına da dönüp bakıyor. Üsküp'te müzik yapan çocuk Bertan'dan İstanbul'da yeni bir hayat kuran adama, aşktan vazgeçtiklerine kadar pek çok şeyi konuştuk. Karşımızda, "Yol devam ediyor" diyen, geçmişini unutmadan önüne bakmayı seçen bir Bertan var.

- Mercan Köşk ve Toprak karakteri, nasıl başladı bu serüven? İlk okuduğunuzda sizi neler heyecanlandırdı?

- Mercan Köşk'ün beni en çok çeken tarafı, hikâyenin sadece bir aile hikâyesi olmamasıydı. Her karakterin kendi içinde taşıdığı başka bir hikâye, başka bir hesaplaşma var. Toprak da dışarıdan bakıldığında kendine güvenen, güçlü ve hayatı kontrol etmeyi seven biri gibi görünse de onun içinde devam eden bir mücadele var. Ailesiyle olan ilişkisi, hırsları ve güçle kurduğu bağ onu çok katmanlı bir karakter hâline getiriyor. Bu kadar farklı tarafı aynı karakterin içinde bulmak bir oyuncu olarak çok heyecan vericiydi.

- Toprak Mercandağ'a "gücü elinde tutmak için her riski göze alan bir adam" deniyor. Bertan olarak sizin hiç kimseye söylemeden göze aldığınız en büyük risk neydi?

- Sanırım en büyük riskim, bir konuda karar verdiğimde kimseye açıklama yapmadan kendi yoluma gitmek oldu. Çünkü bazen çevrendeki insanların iyi niyetli fikirleri bile seni olduğundan daha temkinli birine dönüştürebiliyor. Ben bazı dönemlerde sadece kendime güvenip hareket ettim. Ne olacağını bilmiyordum ama yine de o adımı atmanın, sonrasında 'keşke yapsaydım' demekten daha iyi olduğunu düşündüm.

- Toprak çok hırslı. Siz hırslı mısınız? Yoksa başarının peşinden koşmakla hırs arasında bir çizgi olduğunu mu düşünüyorsunuz?

- Ben kendimi hırslı buluyorum ama benim için hırs, bir başkasının önüne geçmekten çok kendi sınırlarımı zorlamakla ilgili. Bir şeyi gerçekten istediğimde kolay kolay bırakmam.

Ama hırsın sizi yönetmeye başladığı noktada tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Başarıyı istemek güzel bir şey, fakat ne pahasına istediğiniz asıl önemli olan.

- Toprak'ın yaptığı ve "Bunu asla yapmam" dediğiniz bir şey var mı?

- Var tabii. Toprak bazı konularda sonuca ulaşmak için insanların duygularını ve güvenini kullanabiliyor. Benim için bir şeyi elde etmek uğruna sevdiğim ya da değer verdiğim birini bile bile kırmak kabul edilebilir değil. Toprak'ı oynarken de en çok bu tarafını sorguluyorum zaten.

- Bir oyuncu için tehlikeli olan nedir: Kendi karakterine fazla yaklaşan bir rol mü, kendisinden tamamen uzak bir rol mü?

- Bence ikisinin de kendine göre bir tehlikesi var. Kendinize çok yakın bir karakterde rahatlık tuzağına düşebilirsiniz. Çok uzak bir karakterde ise karakteri anlamakta zorlanabilirsiniz. Benim için en güzeli, karakterin benden farklı olduğu ama yine de onun duygularını anlayabildiğim nokta. Çünkü oyunculuk biraz da kendinizde olmayan tarafları keşfetmek.

- Toprak'ı oynarken Bertan'dan ne kadar uzaklaşmanız gerekti?

- Toprak'ın olaylara yaklaşımı, kontrolü elinde tutma isteği ve gerektiğinde sertleşebilmesi benim günlük hayattaki halimden farklı. Karakterin duygularını gerçek kılabilmek için kendi içimden de bir şeyler bulmam gerekti. Bence oyunculuk biraz kendi duygularınızla karakterin duygularını bir yerde buluşturmak.

ÜSKÜPLÜ BERTAN DAHA MERAKLIYDI

- Sizin Üsküplü olduğunuzu takipçileriniz artık biliyor. Üsküp'te büyüyen Bertan ile İstanbul'da yaşayan Bertan arasında ne fark var?

- Üsküp'teki Bertan biraz daha sakin, daha meraklı ve hayal kurmaya daha çok vakit ayıran bir çocuktu. İstanbul bana biraz daha hızlı olmayı, değişime ayak uydurmayı ve kendi ayaklarımın üzerinde durmayı öğretti. Ama temel olarak çok şey değişmedi. Hâlâ Üsküp'teki Bertan'ın bazı taraflarını taşıyorum.

- Şu anki aklınızla ve deneyiminizle 18 yaşındaki Üsküplü Bertan'a ne derdiniz?

- "Bu kadar düşünme, biraz da akışına bırak" derdim. Çünkü insan gençken her şeyi hemen çözmek, her şeyin cevabını bulmak istiyor. Halbuki bazı şeylerin cevabı zamanla geliyor.

Bir de hata yapmaktan bu kadar korkma derdim. Çünkü bugün olduğum insan olmamda yaptığım hataların da çok büyük payı var.

- 12-13 yaşında stüdyo kuran bir çocuktan bahsediyoruz. O yaşta arkadaşlarınız oyun oynarken siz beste yapıyordunuz. Çocukluğunuzu biraz erken mi yaşadınız? Çocukluğunuzdan çaldığınız bir şey oldu mu?

- Belki biraz erken büyüdüm diyebilirim. Müzik benim için çok erken yaşta ciddi bir tutkuya dönüştü. Arkadaşlarımın yaptığı şeylerden tamamen uzak değildim ama benim kafamın içinde sürekli başka şeyler vardı; müzik, üretmek, bir şeyler yapmak... Çocukluğumdan bir şey çaldıysam, belki biraz daha fazla oyun oynamayı çalmışımdır. Ama bugün geriye dönüp baktığımda bundan hiç pişman değilim.

İSTANBUL ARTIK HAYATIMIN BİR PARÇASI

- Türkiye'ye geldiğinizde "Burada tutunabilecek miyim?" diye korktuğunuz oldu mu?

- Tabii ki oldu. Aksini söylemek gerçekçi olmaz. Yeni bir ülke, yeni bir şehir, yeni insanlar ve sıfırdan kurmaya çalıştığınız bir hayat... Kolay değildi. Zamanla İstanbul benim için yabancı bir şehir olmaktan çıktı, hayatımın bir parçası oldu.

- Bir gün sadece birini seçmek zorunda kalsanız: Oyunculuk mu, müzik mi?

- Açıkçası ikisini birbirinden ayıramam. Müzik de oyunculuk da hayatımın çok uzun zamandır içinde ve ikisi de benim farklı bir tarafımı anlatıyor. Birini seçmek, sanki kendimin bir parçasından vazgeçmek gibi olur. O yüzden ikisini de hayatımda tutmak isterim.



TOPRAK ZAYIF GÖRÜNMEKTEN KORKUYOR

- Toprak gibi güçlü görünmeye çalışan erkeklerin aslında en büyük korkusu ne olabilir?

- Bence en büyük korkuları, kontrolü kaybetmek ve aslında göründükleri kadar güçlü olmadıklarının anlaşılması olabilir. Çünkü bazı insanlar güçlü görünmeye o kadar alışıyor ki zayıf taraflarını göstermekten korkuyorlar. Toprak'ta da biraz bunu görüyoruz. Ne kadar güçlü durursa dursun, onun da korkuları ve kırılganlıkları var.



GÜÇLÜ ERKEK HÂLÂ ÇEKİCİ

- Güçlü erkek imajı bugün hâlâ çekici mi?

- Güçlü olmak hâlâ çekici ama artık güçlü olmak sadece sert olmak anlamına gelmiyor. Bana göre gerçekten güçlü erkek, gerektiğinde duygularını da gösterebilen, ne istediğini bilen ve karşısındaki insana saygı duyan erkek. Gücünü başkasını ezmek için değil, kendini ve sevdiklerini korumak için kullanmak daha etkileyici.



YOL DEVAM EDİYOR

- Bugün Bertan'ın hayatını anlatan bir şarkı yazsanız adı ne olurdu?

- "Yol Devam Ediyor" olurdu. Çünkü dönüp baktığımda hayatımda çok fazla değişim, başlangıç ve yeniden deneme var. Bir yere geldiğimi düşünsem bile hep önümde başka bir yol olduğunu hissediyorum. O yüzden benim için hikâye hâlâ devam ediyor.



BENİ SAMİMİYET ETKİLİYOR

- Sizin için bir ilişkide vazgeçilmez olan şey nedir? Sizi en çok neler etkiliyor?

- Güven ve iletişim benim için vazgeçilmez. Birbirinizle açık konuşamadığınız bir ilişkide zamanla her şey yorucu hale geliyor. Beni en çok etkileyen şey ise samimiyet. Bir insanın olduğu gibi davranabilmesi, yanında kendinizi rahat hissetmeniz bence çok değerli.



AŞK, HAYATI BİRLİKTE GÜZELLEŞTİRMEK DEMEK

- Aşıkken nasıl bir erkek oluyor Bertan?

- Daha ilgili birine dönüşüyorum. Sevdiğim insanın hayatına gerçekten dahil olmayı, onunla küçük detayları paylaşmayı seviyorum. Çok fazla belli etmediğim duygularımı daha rahat gösterdiğimi düşünüyorum. Benim için aşk biraz da hayatı birlikte güzelleştirmekle ilgili.



EMEK VERDİĞİM ŞEYLERİN DEĞERSİZLEŞTİRİLMESİ BENİ KIRAR

- Sizin en kırılgan olduğunuz yer neresi?

- Sevdiklerim. Ben dışarıdan çok kolay belli etmeyen biriyim ama değer verdiğim insanlarla ilgili konularda oldukça hassasım. Bir de yaptığım bir şeyin karşılığını alamamaktan ziyade, gerçekten emek verdiğim bir şeyin değersiz görülmesi beni kırabilir.



- Türkiye'de hâlâ yapmak istediğiniz ama size verilmediğini düşündüğünüz bir rol var mı?

-'Bana verilmedi' diye düşündüğüm spesifik bir rol yok. Daha çok, henüz karşıma çıkmamış ve beni şaşırtacak bir karakteri merak ediyorum. Özellikle daha önce hiç oynamadığım, beni konfor alanımın dışına çıkaracak bir rol çok hoşuma giderdi. Bir karakterin beni oyuncu olarak da geliştirmesini, her projede kendime yeni bir şey katmayı isterim.



- Bertan Asllani'yi herkes oyuncu, müzisyen, yakışıklı bir adam olarak tanıyor. Peki bütün bunları çıkardığımızda geriye kim kalıyor?

- Geriye sevdiklerine bağlı, vicdanıyla hareket etmeye çalışan, hayatındaki insanlara değer veren biri kalıyor. İnsanlar doğal olarak beni yaptığım işler ve dışarıdan gördükleri hâlimle tanıyor. Ama benim için asıl önemli olan, bütün bunların ötesinde nasıl bir insan olduğum. Günün sonunda geriye sadece Bertan kalıyor.



ÖDEDİĞİM BEDELLER BANA ÇOK ŞEY KATTI

- Bugün sahip olduğunuz hayatın bedeli ne oldu?

- Zaman oldu, emek oldu ve bazı şeylerden vazgeçmek oldu. Her istediğiniz şey aynı anda hayatınızda olamıyor. Bazen bir şeyi seçerken başka bir şeyden uzaklaşmanız gerekiyor. Benim için de böyle dönemler oldu. Ama bugün sahip olduklarıma baktığımda ödediğim bedellerin bana çok şey kattığını düşünüyorum.



TARSUS HİKAYENİN RUHUNA ÇOK UYDU

- Son olarak diziye dönelim ve soralım, set nasıl gidiyor, Tarsus'u sevdiniz mi?

- Set çok güzel gidiyor çok iyi bir ekiple çalışıyoruz. Yayın başladıktan sonra izleyicinin tepkilerini görmek, bazı sahnelerin ve karakterlerin insanlarda nasıl karşılık bulduğunu fark etmek daha da heyecanlandırdı. Tarsus'ta olmak da bu hikâyenin ruhuna gerçekten çok yakışıyor. Hem şehrin kendine has atmosferi hem de hikâyenin geçtiği dünya açısından bize çok şey katıyor. Burada güzel bir hikâye anlatıyoruz ve ben de bunun bir parçası olduğum için mutluyum. Şimdi hem çalışmanın keyfini çıkarıyorum hem de hikâyenin ilerleyen bölümlerde bizi nereye götüreceğini merak ediyorum.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör