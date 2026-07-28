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Giriş Tarihi: 28.07.2026

Uslanmaz sürücüye 192 bin TL ceza

Bursa’da daha önce alkollü araç kullanmaktan sabıkası olan şoför, alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Çok sayıda kuralı ihlal eden Hüseyin İ.’ye 192 bin 800 TL idari para cezası uygulandı

Uslanmaz sürücüye 192 bin TL ceza
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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda Hüseyin İ. (57) yönetimindeki yük motosikleti, polis ekipleri tarafından durduruldu. Sürücünün alkollü olabileceğinden şüphelenen ekipler, olay yerine trafik polislerini çağırdı. Trafik ekipleri, yaklaşık yarım saat boyunca Hüseyin İ.'yi alkolmetreyi üflemesi için ikna etmeye çalıştı. Ancak sürücü, tüm uyarılara rağmen alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Yapılan kontrolde, Hüseyin İ.'nin daha önce de 3 kez alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü belirlendi. Sürücüye, alkolmetreyi üflemeyi reddetmekten 150 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, muayenesiz araç kullanmaktan ise 2 bin 800 TL olmak üzere toplam 192 bin 800 TL idari para cezası uygulandı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yük motosikleti, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. DHA

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BURSA

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Uslanmaz sürücüye 192 bin TL ceza
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