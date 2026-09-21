Başakşehir’de üst kattan akan su kavgası kanlı bitti! 3 kişi yaralandı

Olay, bugün saat 14.45 sıralarında Başak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih'te komşu iş yerlerini işleten S.A. (64), M.A. (58) ve M.G. (51) arasında, üst kattaki iş yerinden alt kata su akması nedeniyle telefonda tartışma yaşandı. Taraflar daha sonra Başakşehir'de buluştu. Burada devam eden tartışma sırasında M.G.'nin tabancayla ateş etmesi sonucu S.A. ve M.A. yaralandı.

TABANCAYI ALIP M.G.'Yİ DÖVDÜLER

Olayın ardından M.A.'nın M.G.'nin elindeki tabancayı aldığı, ardından İ.A. (42) ile birlikte M.G.'yi darbettiği belirlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.A. ve M.A. hayati tehlikeleri bulunmayacak şekilde, M.G. ise hayati tehlikesi mevcut olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kavganın taraflarından İ.A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.