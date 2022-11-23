Usta gazeteci Hıncal Uluç’u sevenleri unutmadı

Basının duayenlerinden Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç toprağa verilmesinin ardından bir gün sonra Zincirlikuyu mezarı başında sevenleri tarafından dua ile anıldı. Usta gazeteci Hıncal Uluç hayata veda ettikten sonra köşe yazarlığını yaptığı Turkuvaz Medya bünyesindeki Sabah Gazetesi'nde tören düzenlenmiş ve spor, siyaset ve sanat camiasından birçok ünlü isim tarafından son yolculuğuna uğurlanmıştı. Zincirlikuyu Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında yine Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verilmişti.

Hıncal Uluç'un toprağa verilmesinin ertesi günü Galatasaraylı ve Hıncal Uluç hayranları mezarı başına koşarak usta yazar için dua ettiler. Hıncal Uluç'un sadece spor camiası tarafından değil birçok camia tarafından sevildiğini belirten Galatasaray Futbol Takımı hayranı Ömer Şimşek ile Umut Yırtıcı , "Hıncal abimizin cenazesine katılamadık. Bizde mezarı başına gelerek duamızı ettik. O iyi bir yazar ve iyi insandı. Allah rahmet etsin " dediler.