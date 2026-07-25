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Giriş Tarihi: 25.07.2026

Usta öğretmenden acı haber

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Usta öğretmenden acı haber
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Suna Demirer (42) idaresindeki 27 DK 628 plakalı otomobil, Antalya-Fethiye kara yolu Esenköy mevkisinde, İbrahim K. (34) yönetimindeki 06 EGF 155 plakalı kamyonetle çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerinde sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Demirer'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile yanındaki Berat Eren Y. (22) ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ölen Demirer'in cenazesi, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Demirer'in Seydikmere Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici öğretmen kadrosunda görev yaptığı öğrenildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Usta öğretmenden acı haber
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