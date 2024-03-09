Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti

Aralarında "Kara Murat" ve "Malkoçoğlu"nun da olduğu 250'nin üzerinde filmde imparator, rahip ve kral gibi rolleri canlandıran 90 yaşındaki oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, yaşlılığa bağlı nedenlerle İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sinemamızın büyük bir ustasının daha aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz" paylaşımında bulundu. Cenaze töreni yarın düzenlenecek Yıldızoğlu, geçen yıl verdiği röportajda şunları söylemişti: "Beni sevenlere, sevmeyenlere de kalpten büyük sevgiler gönderiyorum. Eksik olmasınlar; gerek sokakta gerek mağazada gerek alışverişte gerek iş hayatında her zaman bana halkımdan, çalıştığım arkadaşlarımdan, yönetmenlerimden çok büyük bir sevgi seli aktı. Bir gün, bir tanesi bile kalbimi kırmadı. Ne verirsen onu alırsın, ne ekersen onu biçersin. Ben de öyle yanlış şeyler yapmadım. Efendilikle çalıştım. Bütün arkadaşlarıma kalpten sevgi, saygı gösterdim ama bunun semeresini aldım."