Usta yazara hüzünlü veda

Yazar, gazeteci ve çevirmen Liz Behmoaras 75 yaşında hayata veda etti. Röportaj derlemeleri, biyografiler ve ustaca kaleme aldığı romanlarıyla tanınan Behmoaras, Türkiye'de Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminde yaşamış kişilerin hayatını konu alan biyografik eserleriyle tanınıyordu. 'Suat Derviş Efsane Bir Kadın ve Dönemi', 'Mazhar Osman Kapalı Kutudaki Fırtına', 'Yüzyıl Sonu Tanıklıkları Akdenizlilik, Kimlik ve Entelektüalizm Üzerine' gibi eserlere imza atan yazarın son kitabı 'Küçük Dev Kadın Azra' 2024'te yayımlanmıştı. Behmoaras dün ailesi, yakınları ve okurları tarafından Ulus Musevi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.