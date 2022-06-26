Ustaosmanoğlu’nun kabrinde ziyaretçi akını

Milyonlarca insanın dini rehberi, Nakşibendi Tarikatı'na bağlı İsmailağa Cemaati'nin lideri 93 yaşında böbrek yetmezliği nedeniyle son nefesini veren Mahmut Ustaosmanoğlu İstanbul'da Sakızağacı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ustaosmanoğlu'nun kabri, vefatının 3'üncü gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Önünden farklı illerin plakalarını taşıyan araçların bulunduğu mezarlıkta sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçi yoğunluğu başladı. Ziyaretçiler yoğunluk nedeniyle Ustaosmanoğlu'nun kabri başında dua edebilmek için dakikalarca sıra bekledi.
Kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı koridorların oluşturulduğu mezarlıkta sevenleri Ustaosmanoğlu'nu için yasin okuyup dualar etti.