Üstgeçit kaldırma çalışmaları trafiği felç etti! Vatandaşlar evlerine gidemedi

Olay, Tahtakale Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde yaşanmıştı. İş makinesi taşıyan 34 FD 3363 plakalı tır, cadde üzerindeki üstgeçide çarpmıştı. Kazada tır şoförü ve yanındaki yolcu yaralanmış ve üst geçitte ise büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti.

Avcılar'da iş makinesi taşıyan TIR üst geçide çarptı

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı, ekipler üst geçitte inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından yıkılma tehlikesinin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler yolu kapatarak üst geçidi kaldırma çalışması başlattı.

Oluşan trafik çilesi kameralara yansıdı. Çalışmalar nedeniyle yol tamamen kapatılınca hem çevrede hem de alternatif yollarda trafik oluştu ve saatlerce vatandaşlar evlerine gidemedi. Yoğun trafik geç saatlere kadar sürdü.

Hasar gören üst geçidi kaldırma çalışmaları sürüyor.