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Giriş Tarihi: 5.4.2025

Usulsüz çakar kullanana 285 bin lira ceza

DHA
Usulsüz çakar kullanana 285 bin lira ceza
Sakarya'nın Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları trafik kontrollerinde, sürücü G.A. idaresindeki minibüsün çakar lambası kullanarak seyrettiği tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, sürücüye ve aracın ait olduğu şirkete 138 bin 172'şer TL idari para cezası kesildi. Sürücüye, sürücü belgesinin yetersiz olduğu gerekçesiyle de 9 bin 267 TL ceza uygulanarak ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu. Sürücünün kullandığı minibüs 30 gün süreli trafikten menedilerek yediemin otoparkına çekildi.
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Usulsüz çakar kullanana 285 bin lira ceza
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