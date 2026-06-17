Usulsüz sağlık raporu oyunu: Kamuya 200 milyon TL’lik zarar! 4 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hatay merkezli 14 ilde yürütülen soruşturmada, 10 kişinin usulsüz sağlık raporu düzenleyerek kamuyu 200 milyon TL zarara uğrattığını belirledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' suçlarını işledikleri tespit edilen örgüt lideri ve üyelerinin aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi gözaltına aldı.