Usulsüz satış kaymakamlıktan döndü: Menderes Belediyesinde skandal!

Temiz İzmir Derneği, satışın usulsüz olduğunu öne sürüp Kaymakamlığına başvuruda bulundu. Kaymakamlığın yazdığı yazı doğrultusunda 15 Ocak'ta yapılması öngörülen satış ihalesini belediye iptal edilmek zorunda kaldı. Başkan Çiçek'in meclisten satış yetkisi almadan mülkiyeti belediyeye ait gayrimenkulleri usulsüz şekilde satışa çıkarması skandal olarak nitelendirildi.

MECLİSTEN YETKİ İSTEDİ AMA…

Bu güne kadar birçok taşınmazı satışa çıkaran CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, mülkiyeti belediyeye ait 17 taşınmazı satışa çıkarmak için geçtiğimiz ekim ayında belediye meclisinden yetki istedi.

SATIŞ ÖNERGESİ RET EDİLDİ

Başkan Çiçek'in satış yetkisi talep ettiği önerge AK Partili meclis üyelerine bazı CHP'li meclis üyelerinin de destek vermesi ile oy çokluğuyla ret edildi.

YETKİ ALAMAMIŞ OLMASINA RAĞMEN USULSÜZ ŞEKİLDE SATIŞA ÇIKARDI

CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek meclisten satışa ilişkin yetki alamamış olmasına rağmen mülkiyeti belediyeye ait 17 taşınmazı toplam 470 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı. Resmi gazetede yayımlanan ilana göre satış ihalesinin 15 Ocak'ta yapılacağı duyuruldu.

TEMİZ İZMİR DERNEĞİ İTİRAZ ETTİ

Temiz İzmir Derneği, Başkan Çiiçek'in 17 taşınmazın satışına ilişkin meclisten istediği yetkinin oy çokluğu ile meclis üyeleri tarafından Ekim 2024'teki oturumda ret edildiğini belirtip satışın usulsüz olduğunu öne sürdü. Dernek ayrıca geçen dönem Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Menderes Belediyesi eski Başkanı Mustafa Kayalar'a 1 Ekim 2019 tarihinde belediye meclisince verilen satış yetkisinin de Kayalar görevden alındığı için kadük yani geçersiz kaldığını öne sürdü. Ardından da Menderes Kaymakamlığına başvuruda bulunarak satışın iptalini talep etti.

KAYMAKAMLIK DEVREYE GİRDİ SATIŞ İPTAL EDİLDİ

Temiz İzmir Derneği'nin başvurusunu değerlendiren Menderes Kaymakamlığı, belediyeye yazı yazarak satış ihalesinin iptalini istedi.

SATIŞI İPTAL OLDU

Menderes Belediyesi tarafından Temiz İzmir Derneği'nin başvurusuna cevaben başkan yardımcısı İsmail Cınık imzası ile gönderilen yazıda kaymakamlıktan gelen 8 Ocak tarihli yazı doğrultusunda belediye Başkanı İlkay Çiçek'in oluru ile 15 Ocak'ta yapılması öngörülen 17 taşınmazı içeren satış ihalesinin iptal edildiği belirtildi.

BUNUN ADI SKANDAL

CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in 1 Ekim 2024'te meclisten istediği satış yetkisi oy çokluğu ile geri çevrilmiş olmasına rağmen taşınmazları usulsüz olarak satışa çıkarması skandal olarak nitelendirildi.