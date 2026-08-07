Usulsüz Türk vatandaşlığı kazandıran suç örgütü soruşturmasında 32 şüpheli tutuklandı

Mülk edinme yoluyla Türk vatandaşlığı kazandıran, 2.5 milyarlık muvazaalı işlem gerçekleştiren organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 687 yabancı uyruklu kişinin usulsüz şekilde alınan Türk vatandaşlığının iptali için yasal süreç başlatılmıştı. Şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken şirketlere kayyum atanmıştı.

32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 80 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılığa ifade verme işlemlerinin ardından şüpheliler Ahmet Ziya Topsakal, Ayhan Yıldız, Berk Makal, Erkan Bezirkan, Fatih Dolar, Hüseyin Asıltaş, İbrahim Halil Babacan, İlyas Öztürk, Mehmet Babacan, Mustafa Balcı, Orhan Özgül, Özge Sıvakcı, Tümay Eralp, Uğur Gültekin, Zeki Dağtarla, Mehmet Genç, Zeydan Çoban, Adile Figen Beyaztaş, Ahmet Erdoğan, Cem Yüce, Dilek Yılmaz, Dursun Eroğlu, Erdinç Demirci, Ersin Bütün, Ferdi Polat, Feryat Atasoy, Mehmet Taş, Mustafa Kıvanç Kılvan, Oğuz Kaan Ceylan, Ramazan İşleker, Serhat Değerli ve Sertaç Aydoğan olmak üzere 32 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 48 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.