Usulsüz vatandaşlıkta 52 tutuklama talebi

İstanbul'da yabancı uyruklu kişilerin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı kazanmasını sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma devam ediyor. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, muvazaalı gayrimenkul satışları ve gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları üzerinden vatandaşlık işlemlerinin gerçekleştirildiği tespit edildi.

74 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme, Üye Olma', 'Göçmen Kaçakçılığı', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık' ve 'Belgede Sahtecilik' suçlarından 22 Eylül'de 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2 bin 11 taşınmaza, 1 otele, 86 motorlu araca, 2 yat, 42 banka hesabına, 30 anonim şirkete el konuldu ve şirketlere kayyım atandı.

52 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 52 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 22 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh cezaya sevk edildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör