Utku’nun ölümünde ‘akran zorbalığı’ şüphesi

İzmir'in Menemen ilçesinde Yıldız Tınaz İzmirlioğlu Anadolu Lisesi'nde okuyan 10. sınıf öğrencisi Kemal Utku Taş, 20 Kasım'da Eskişehir ve Ankara'ya düzenlenen okul gezisine katıldı. Gezinin ardından eve dönen Taş, 23 Kasım'da ailesine kursa gideceğini söyleyip evden ayrıldı. Geri dönmeyen Utku'nun, 30 Ağustos Mahallesi'ndeki metruk bir binadan düşü, hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsinin ardından toprağa verilen Taş'ın ölümünde intihar ihtimali üzerinde duruldu. Bazı okul arkadaşlarının, Kemal Utku Taş'ın gezi sırasında psikolojik ve fiziksel akran zorbalığına uğradığını iddia ettiği öğrenildi. Bu iddialar üzerine aile suç duyurusunda bulundu. Anne Tuğba Aras, "Akran zorbalığı ilk kez benim oğluma yapılmadı ama son olsun diye uğraşıyorum. İstiyorum ki sesimi duysunlar. Başka evlatlar sebepsiz yere ölmesin" dedi. Baba Haluk Taş ise "Zamanında omzumda gezdirdiğim oğlumun tabutunu omzumda taşıdım ve onu toprağa verdim. Vefatın ardından okuldan arkadaşları eve gelince akran zorbalığını öğrendik. İşi yargıya taşıdık" diye konuştu.