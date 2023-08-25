Ütü, özellikle kumaştan yapılmış giysilerin kırışıklarını gidermek için kullanılan bir ev aleti olarak bilinmektedir. Ancak bazı durumlarda ütüyü kullanırken sigortalar atabilir. Özelikle bu durum alet fişe takıldığı anda yaşanır. Ütü kullanırken sigorta atma sorunu yaşayanlar için ütü neden sigorta attırır, ütüyü fişe takınca sigorta atıyor, neden olabilir konularının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir.

Ütü Neden Sigorta Attırır?

Ütü, her evde bulunan ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılan önemli ev aletleri arasında yer almaktadır. Buharlı, dikey, kazanlı gibi birçok farklı çeşidi bulunan ütünün kullanımı da oldukça basittir. Ütü kullanırken karşılaşılan en önemli problemlerden biri kullanım esnasında sigortaların atmasıdır. Bu duruma sebep olabilecek birçok farklı faktör bulunmaktadır. Ütü fişe takılıyken sigorta atmasının nedenleri genel olarak şu şekildedir:

Ütünün su ile temas etmesi

Ütünün takılı olduğu prizin çalışmaması

Ütünün içerisinde kireç veya tortu birikmesi

Ütüye su koyarken veya suyu boşaltırken fişin prize takılı kalması

Ütünün mekanizmasında meydana gelen arızalar

Elektrik devresinde oluşan arızalar

Ütüyü Fişe Takınca Sigorta Atıyor, Neden Olabilir?

Küçük ev aletleri arasında en sık kullanılan aletlerden biri ütülerdir. Fakat bazı zamanlarda ütü kullanırken birtakım sorunlarla karşı karşıya kalınabilmektedir. Bu problemler arasında en yaygın yaşananı ise sigorta atma problemidir. Bu probleme neden olan durumlardan biri ütünün kısa devre yapması olabilir. Bir diğer sebep ise prizin arızalanmış olma ihtimalidir. Tüm bu nedenler elektrik ile alakalı olduğu için tehlikelidir. Bu yüzden problemlerin çözülmesi için servis çağrılması önemlidir.