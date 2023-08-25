Ütü Neden Su Akıtır? Buharlı ve Kazanlı Ütü Su Akıtıyor, Ne Yapmalıyım?

Buharlı ve kazanlı ütülerin kullanımının giyim endüstrisinde ve ev kullanımında yaygın olduğu görülür. Bu ütüler, yoğun ütüleme işlemleri için idealdir ve buharın kumaşa sürekli olarak püskürtülmesiyle kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Kullanıcılar, su tankını doldurarak ütüyü hazırlar ve ardından ütüyü kumaş üzerinde gezdirerek istedikleri sonucu elde ederler. Su tankındaki suyun buhara dönüşmesiyle ve bu suyun püskürtülmesiyle yapılan ütüleme isleme sırasında ütüden su aktığı görülebilir. Bu durumda kullanıcılar "Ütü neden su akıtır, ütünün su akıtması normal mi, buharlı ve kazanlı ütü su akıtıyor ne yapmalıyım?" şeklinde sorulara yanıt ararlar.
Ütüler, modelleri ve markaları farklılık gösterse de su buharının gücünü kullanarak kırışıklıkları kolayca gideren elektronik küçük ev aletlerindendir. Ütüleme işlemine başlamadan önce ütünün tankına su doldurulur ve fişe takılarak isleme başlanılır. Ütüleme esnasında ise ütünün tabanından su sızıntısı gözlemlenebilir. Bu su akıntısının ütünün kullanımından kaynaklı olarak birden fazla nedeni olabilir.
Genellikle, ütülerdeki su akıntısının nedenleri bunlar olsa da bu nedenler dışında çeşitli teknik arızalar da ütüde su akıntısına neden olabilir.
Buharlı ütüler, su buharının gücünü kullanarak kırışıklıkları kolayca giderirken, kazanlı ütüler daha büyük su kapasitesi ile uzun süreli buhar üretimi sağlar. Her iki türü de içerisine doldurulan suyun gücünü kullanarak işlevsellik gösterdiğinden ütüleme esnasında bu suyun akıtıldığı gözlemlenebilir. Bu su akıntısını kesmek için birçok yöntem denenebilir. İşte bu yöntemlerden bazıları:
Bu adımları izlemenize rağmen ütünüzdeki su akıtma problemi devam ederse veya daha ciddi bir mekanik sorun olduğundan şüpheleniyorsanız, üreticiye veya yetkili bir tamir servisine başvurmanız gerekebilir.