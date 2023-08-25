Ütü Neden Su Akıtır? Buharlı ve Kazanlı Ütü Su Akıtıyor, Ne Yapmalıyım?

Buharlı ve kazanlı ütülerin kullanımının giyim endüstrisinde ve ev kullanımında yaygın olduğu görülür. Bu ütüler, yoğun ütüleme işlemleri için idealdir ve buharın kumaşa sürekli olarak püskürtülmesiyle kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Kullanıcılar, su tankını doldurarak ütüyü hazırlar ve ardından ütüyü kumaş üzerinde gezdirerek istedikleri sonucu elde ederler. Su tankındaki suyun buhara dönüşmesiyle ve bu suyun püskürtülmesiyle yapılan ütüleme isleme sırasında ütüden su aktığı görülebilir. Bu durumda kullanıcılar "Ütü neden su akıtır, ütünün su akıtması normal mi, buharlı ve kazanlı ütü su akıtıyor ne yapmalıyım?" şeklinde sorulara yanıt ararlar.

Ütü Neden Su Akıtır?

Ütüler, modelleri ve markaları farklılık gösterse de su buharının gücünü kullanarak kırışıklıkları kolayca gideren elektronik küçük ev aletlerindendir. Ütüleme işlemine başlamadan önce ütünün tankına su doldurulur ve fişe takılarak isleme başlanılır. Ütüleme esnasında ise ütünün tabanından su sızıntısı gözlemlenebilir. Bu su akıntısının ütünün kullanımından kaynaklı olarak birden fazla nedeni olabilir.

Ütünün su tankı veya püskürtme bölgesindeki sızdırmazlık lastikleri veya bağlantı noktaları zarar görmüş ise ütünün içindeki su bu açık noktalardan dışarı sızabilir.

Ütünün su tankını belirtilen seviyeden fazla doldurmak suyun daha fazla buharlaşmasına ve sızmasına neden olabilir.

Ütü yatay veya ters konumda tutulursa su püskürtme bölgelerinden dışarıya su akıntısı gözlemlenebilir.

Ütünün su tankına doldurduğunuz suyun içeriğine bağlı olarak, zamanla kireçlenme ütü içinde birikerek su akıntısına yol açabilir.

Bazı durumlarda, ütü fazla buhar üretebilir ve bu da suyun aşırı buharlaşmasına ve sızmasına neden olabilir.

Genellikle, ütülerdeki su akıntısının nedenleri bunlar olsa da bu nedenler dışında çeşitli teknik arızalar da ütüde su akıntısına neden olabilir.

Buharlı ve Kazanlı Ütü Su Akıtıyor, Ne Yapmalıyım?

Buharlı ütüler, su buharının gücünü kullanarak kırışıklıkları kolayca giderirken, kazanlı ütüler daha büyük su kapasitesi ile uzun süreli buhar üretimi sağlar. Her iki türü de içerisine doldurulan suyun gücünü kullanarak işlevsellik gösterdiğinden ütüleme esnasında bu suyun akıtıldığı gözlemlenebilir. Bu su akıntısını kesmek için birçok yöntem denenebilir. İşte bu yöntemlerden bazıları:

Ütünün su tankını doldururken su seviyesini belirtilen maksimum seviyenin altında tutun.

Ütüyü kullanım kılavuzunda belirtilen pozisyonda tutarak ütüleme işlemini gerçekleştirin ve su püskürtme bölgesini aşağıda tutmaktan kaçının.

Ütünün sızdırmazlık noktalarını ve bağlantılarını kontrol edin. Hasarlı parçaları değiştirin.

Ütüyü düzenli olarak temizleyin ve kireçlenmeyi önlemek için su tankını temiz su veya kireç çözücüsü ile durulayın.

Üreticinin önerilerini ve kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve talimatları izleyin.

Bu adımları izlemenize rağmen ütünüzdeki su akıtma problemi devam ederse veya daha ciddi bir mekanik sorun olduğundan şüpheleniyorsanız, üreticiye veya yetkili bir tamir servisine başvurmanız gerekebilir.