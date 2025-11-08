Üvey anne dehşeti

Kayseri'de Adem Ocaktan (41) ile eşi Helin Ocaktan (25) arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Helin Ocaktan, eşinin ilk evliliğinden olan oğlunu evde istemediği gerekçesiyle baba ve üvey oğlu E.O.'yu (13) evden kovdu. "Oğlumun benden başka kimsesi yok, nereye gidecek" diyen kukla sanatçısı Ocaktan'a eşi, "O zaman beraber gidersiniz" karşılığını verdi. Bununla da yetinmeyen Helin Ocaktan, Diyarbakır'daki babası Hüseyin Çelik ve kardeşi İbrahim Çelik'i çağırarak eşinin işyerine baskın yaptırdı.Adem Ocaktan, "Eşim işyerimin yedek anahtarını bastırmış. Babası ve kardeşiyle gelip montaj cihazlarımı, telefonumu ve altınları almışlar" dedi. "Baskın sırasında bize insafsızca vurdular" diyen Ocaktan, "Eşim çocuğumun üzerine yürüdü. 'Her şey senin yüzünden oldu' diyerek hakaret etti ve içeriye iterek saldırdı. Oğlumun ve kardeşimin kafalarına sopalarla vurdular. Oğlum bayıldı. Kardeşim öleceğini zannedip şehadet getirdi. Oğlum ölüm korkusu yaşadı. Ancak saldırganlar serbest bırakıldı" ifadesini kullandı. Ocaktan'ın kardeşi İbrahim Çelik iç kanama geçirip başına 17 dikiş atılırken Adem Ocaktan'ın da gözünde hasar oluştu.