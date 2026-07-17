Üvey annesi ve kız kardeşini katleden caninin babası da öldü

Vahşet, geçtiğimiz Salı günü öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana gelmiş, Rahman Öztürk üvey annesi ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürdüğü yönünde ihbarda bulunmuş, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, ekipler Dursune Öztürk ve kızı Esmanur Öztürk'ün bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etmişti. Katil zanlısı olarak evde bulunan Rahman Öztürk, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı

Rahman Öztürk

BABASI DA HAYATA TUTUNAMADI

Katil zanlısı Rahman Öztürk'ün olay sırasında evde bulunan bakıma muhtaç babası Ali Fuat Öztürk, yaşanan olay sonrası fenalaşmış ve ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Baba Öztürk'te burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.