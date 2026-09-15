Üvey babasını bıçaklayarak vahşice katletmişti! O cani ilk kez hakim karşısında: ‘Nasıl bıçakladığımı hatırlamıyorum’

'NASIL BIÇAKLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM'

Duruşmada savunma yapan Harun Özbek, olay günü uyuduğunu, annesi ile üvey babasının tartışma seslerine uyandığını söyledi. Üvey babasının elinde bıçakla annesini tartakladığı öne süren Özken, "Üvey babam ve annem mutfaktaydı, tartışma seslerine uyandım. Üvey babam benim hakkımda 'İşe yaramaz, gereksiz, ölse de kurtulsak' dediğini duydum. Annem ile tartışıyorlar, kavga ediyorlardı. Üvey babam annemi sarsıyordu, beni görünce bana saldırmaya başladı. Kollarımdan sıkmaya başladı, annem engel oldu. Bana, 'Senden bir şey olmaz, annen işe gidince sana yapacağımı biliyorum' şeklinde sözler söyledi. Tekrar anneme yöneldi, kollarından tutup saçlarını çekip tartakladı. Engel olmaya çalıştım. Üvey babam annemi bıraktı o esnada nereden aldığını bilmediğim bir bıçağı tutuyordu, uzun bir bıçaktı. Korktum, beni öldüreceğini, anneme zarar vereceğini düşündüm. Elinden almaya çalıştım o bıçağı tuttum, o sırada elim kesildi. Uyku sersemiydim, ne olduğunu hatırlamıyorum. Üvey babamın nasıl bıçaklandığını hatırlamıyorum. Üvey babam bana devamlı hakaretler ediyordu. Beni devamlı aşağılıyordu, annemin zarar görmemesi için ses çıkaramıyordum. Olay günü yine aynı şeyler söyleyince müdahale ettim. Sonrasında bu olay meydana geldi. İşin içinde annem olunca tepkisiz kalamadım amacım kendimi ve annemi korumaktı. Kesinlikle kasıtlı olarak öldürmek istemedim. Üvey babam annem evde olmadığında bana sürekli hakaretler ediyordu. 'Spastik, özürlü, salak' gibi şeyler diyordu. Beni dövüyordu ancak ben bunları anneme söyleyemiyordum. Üzülmesini istemiyordum" dedi.