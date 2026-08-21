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Giriş Tarihi: 21.08.2026

Üvey oğlu uykusunda öldürdü

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Üvey oğlu uykusunda öldürdü
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SAKARYA'DA yaşayan 15 yaşındaki A.Y.F., üvey babası Aziz Dönmez'i uykusunda tabancayla boynundan vurdu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dönmez, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Şüphelinin, annesinin 31 Temmuz'da düzenlenen düğünle hayatını birleştirdiği Aziz Dönmez'i kabullenemediği gerekçesiyle cinayeti işlediği öne sürüldü. Dönmez'den geriye, 20 gün önce çekilen düğün fotoğrafları kaldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Üvey oğlu uykusunda öldürdü
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