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Giriş Tarihi: 18.12.2021 11:37 Son Güncelleme: 18.12.2021 11:52

Uyanık taksici konum bahanesiyle müşterisinin telefonunu çaldı!

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Uyanık taksici konum bahanesiyle müşterisinin telefonunu çaldı!

İstanbul Şişli'de konum bulmak için kullandığı müşterisinin cep telefonununu geri vermeyip çalan taksici M.A. güvenlik kamera yardımı ile yakalandıktan sonra şoför kartı iptal edildi.

Şişli Emniyet Müdürlüğü Kuştepe Polis Merkezi'nde müracaat eden Azerbaycan vatandaşı K.K.'nin, Cihangir'den binerek İzzetpaşa Mahallesi'nde indiği takside cep telefonunu unuttuğunu bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan taksi sürücüsü M.A., müşterinin cep telefonunu konum için kullandığını ve istenilen adrese ulaştıktan sonra sahibine geri verdiğini iddia etti.

İstanbul'da konum bahanesiyle müşterinin telefonunu çalan taksici kamerada


Müşterinin şikayetini değerlendirip taksideki güvenlik kamerası görüntülerini detaylı inceleyen ekipler, şüphelinin konum bulmak için kullandığı cep telefonunu geldiği adreste ön koltuğa bıraktığını, müşteri indikten sonra da çantasına koyduğunu tespit etti.

Görüntülerle cep telefonunu taksi şoförü M.A.'nın alıp tekrar vermediği tespit edilmesinin ardından hakkında "açıktan hırsızlık" suçundan işlem yapılan M.A., polis tarafından gözaltına alındı. Taksi şoförünün ifadesinde cep telefonunu konum için aldığını sonrasında vermeyi unuttuğunu söylemesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) de yazışmaların ardından ticari taksi için 7 gün ruhsat iptaline, ticari taksi sürücüsünün ise şoför kartının iptal edilmesine karar verdi.

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Uyanık taksici konum bahanesiyle müşterisinin telefonunu çaldı!
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