Uyarmamıza rağmen önlem alınmadı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, 25 Haziran 2021'de sağanak nedeniyle derenin taşması ile kıyıda oyun oynayan Burak Önder (9), kardeşi Barış Önder ve arkadaşları Mustafa Aslan (13), suya kapıldı. 500 metre mesafedeki dere yatağına sürüklenen Burak Önder ile Mustafa Aslan hayatını kaybetti; B. Ö. çevredekilerce kurtarıldı. Çocukların ölümünün ardından Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada bilirkişi heyeti hazırladığı raporda, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Ergene Belediyesi 'asli kusurlu' bulundu. Raporda, Mustafa Aslan'ın babası Hüseyin Aslan ile Burak Önder'in babası Mehmet Önder'in de ifadelerine yer verildi. Her iki baba da yağmur sularının bölgede sürekli biriktiğini, bu durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (TESKİ) bildirdiklerini aktardı. Aileler, uyarılara rağmen önlem almayan Ergene Belediyesi, TESKİ ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden davacı ve şikayetçi olduklarını kaydetti. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı 'asli' kusurlu bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ndeki devlet memurlarının soruşturulması için İçişleri Bakanlığı'ndan izin istedi. Ancak olayın üzerinden 2.5 yıl geçmesine rağmen henüz bir yanıt gelmedi.O dönem mahalle muhtarı olan ve selde oğlu Mustafa Aslan'ı kaybeden Hüseyin Aslan, "Failler belli; soruşturmayı yürüten Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı'ndan gerekli izinleri bekliyor. Bununla ilgili Ankara'da yetkililerle görüştüm ve izin verileceği söylendi ama hala bekliyoruz. Olayın olduğu bölgede hala bir önlem alınmadı. Buraya iki demir koyup, işi bitirdiklerini sandılar. Aileler, yavrularının mezarı başına vardığı zaman içi kan ağlıyor. Bu iki aile 2.5 yıldır için için yanıyor. Bu işle ilgili faili olan Ergene Belediyesi ve TESKİ; kim sorumlusu ise bizzat cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.