UYGAD’dan önemli çağrı: Kaza kurbanı gazeteci arkadaşlarımız şehit sayılsın

Türkiye'nin çeşitli illerinde, özellikle son zamanlarda meydana gelen korkunç kazalar, büyük üzüntü ile beraber, gözlerin yeniden sürücülere çevrilmesine neden oldu.

KAZALARIN ANA NEDENİ SÜRÜCÜ HATALARINDAN KAYNAKLI!

Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (UYGAD), Gaziantep Nizip'te meydana gelen,son yılların en korkunç ve dramatik kazası ile ilgili bir açıklama yaptı.UYGAD açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Trafik Başkanlığı'nın verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de yılın ilk 6 ayında meydana gelen, 88 bin ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında 920 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 127 bin 619 kişi ise yaralandı. Kazalarda 88 bin 223 sürücü kusuru tutanaklara geçti. Anadolu Ajansı'nın geçtiği bu bilginin üzerinden dağa bir ay geçmedi. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Nizip bölümünde bir araç kaza yaptı. Meydana gelen kazanın ardından, kaza yapan bir araca müdahale eden ekiplere ve İhlas Haber Ajansının canlı yayın aracına, kaza yerinden yaklaşık 200 metre geride devrilen ve kayan yolcu otobüsü çarptı.

BU ACI SON OLSUN!

İlk belirlemelere göre; dikkatsiz ve kurallar uymadığı ifade edilen sürücünün kullandığı yolcu otobüsünün çarpması sonucu, üç itfaiye personeli, iki sağlık personeli, İHA'nın genç muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammed Abdulkadir Esen adlı, iki gazeteci olmak üzere toplam 15 yurttaşımız vefat etmiş, 22 vatandaşımız yaralanmıştı. Kazada yaşamını yitiren İhlas Haber Ajansı çalışanı meslektaşlarımızla beraber, 3 itfaiye personeline, 2 sağlık personeline ve vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı ile yaralılara acil şifalar diliyoruz

TRAFİK KURALLARINA UYALIM! CANLARIMIZI KORUYALIM!

UYGAD olarak,ülkemizde meydana gelen katliam gibi kazalar sonrası, önlemlerin acilen arttırılarak, özellikle sürücülerin trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıların yapılmasını istiyoruz. UYGAD olarak, üzerimize düşen her etkinlik için hazır olduğumuzu belirtiyoruz.

KARAYOLLARI İHA İLE HAVADAN GECE GÜNDÜZ DENETLENSİN!

UYGAD olarak, meydana gelen son trafik kazaları gözönüne alınarak, başta karayolları olmak üzere, şehirlerarası yollar ile kör noktaların, gece ve gündüz, drone ile İHA'larla denetlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu denetleme ve takiplerin, olası sürücü hataları ile kazaların önüne geçilmesinde etkili olacağı konusunda etkili olacağını vurguluyoruz"

KAZA KURBANI GAZETECİ ARKADAŞLARIMIZ BASIN ŞEHİDİ SAYILSIN İSTİYORUZ!

Yine UYGAD Yönetim Kurulu yaptığı açıklamasının devamında: "Kahreden kaza ile ilgili olarak görev başında yaşamını yitiren, İHA'nın genç muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammed Abdülkadir Esen adlı iki gazetecinin şehit sayılması gerektiğinin açıklanmasını istiyoruz" vurgusunu yaptı.