Uyku apnesine bitkisel çözüm

Avustralya ve ABD'de 14 bin kişinin beslenme ve uyku alışkanlıkları incelenerek yapılan araştırmada bitkisel bazlı beslenmenin uyku apnesi riskini beşte bir azalttığı belirlendi. Bilimsel dergi ERJ Open Research'te 20 Şubat'ta yayımlanan araştırmada, ağırlıklı olarak sebze, meyve ve tam tahıllı ürünleri tüketenlerde obstrüktif uyku apnesi (OUA) görülme ihtimalinin, bu şekilde beslenmeyenlere kıyasla yüzde 19 azaldığı belirlendi. Bitkisel bazlı beslenmenin, kadınlara kıyasla erkeklerde uyku apnesi riskini azaltmakta daha etkili olduğu da bildirildi.