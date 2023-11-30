Uyku İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden Uyku Sözleri

Temel anlamının yanı sıra mecaz anlamlarıyla da pek çok bağlamda kullanılan uyku sözcüğünün eş anlamlısı hab olarak bilinir. Bu kavram felsefe, psikoloji, siyaset, edebiyat gibi birçok farklı alanda çeşitli anlamlarıyla yer bulur. Dolayısıyla uyku kavramının yer aldığı kalıplaşmış ifadeler ile ünlü sözlere değinilmesinde fayda vardır. Bu da ayrıntılı bir yazarlardan, şairlerden ve ünlü düşünürlerden uyku sözleri listesinin hazırlanması gerektiğini gösterir.
Uyku sözcüğü Türk Dil Kurumu tarafından temel anlamıyla bilincin dış uyaranlara karşı tamamen veya bir bölümüyle kapandığı, tepki gücünün zayıfladığı ve her bir etkinliğin önemli ölçüde azaldığı dinlenme durumu şeklinde tanımlanır. Bu sözcüğün hab kelimesi ile eş anlamlı olarak kullanıldığı görülürken uykunun TDK kapsamında 3 ayrı tanımına daha rastlanır. Bu tanımlar ise uyku sözcüğünün mecaz anlamlarını temsil eder. Çevrede olup biten şeylerin farkında olmama, doğada görülen sükunet durumu ve aymazlık gibi tanımlar uyku sözcüğünün mecaz anlamlarını temsil eder.
Bu sözcüğün farklı tanımlarının bilinmesi sayesinde uyku ile ilgili sözler daha kolay bir şekilde anlamlandırılabilir. Çünkü ele alınan kavramın ünlü düşünürler, yazarlar ve devlet insanları tarafından söylenen sözlerde genelde mecaz anlamlarıyla kullanıldığı görülür. Bu bağlamda yazarlardan, şairlerden ve ünlü düşünürlerden uyku sözleri listesi aşağıdaki gibi detaylandırılabilir:
Uyku sözcüğü hem gerçek anlamıyla hem de mecaz anlamlarıyla günlük yaşamda pek çok bağlamda kullanılır. Bu sözcüğün mecaz anlamlarıyla kullanıldığı ünlü sözlere kitaplardan siyasi metinlere varan çeşitli kaynaklarda sıklıkla rastlanır. Buna ek olarak uyku kavramının geçtiği deyim ve atasözü gibi kalıplaşmış ifadeler de oldukça çeşitlidir. Dolayısıyla uyku ile ilgili olan deyim ve atasözleri listesi şu şekilde sunulmalıdır: