Uyku İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden Uyku Sözleri

Temel anlamının yanı sıra mecaz anlamlarıyla da pek çok bağlamda kullanılan uyku sözcüğünün eş anlamlısı hab olarak bilinir. Bu kavram felsefe, psikoloji, siyaset, edebiyat gibi birçok farklı alanda çeşitli anlamlarıyla yer bulur. Dolayısıyla uyku kavramının yer aldığı kalıplaşmış ifadeler ile ünlü sözlere değinilmesinde fayda vardır. Bu da ayrıntılı bir yazarlardan, şairlerden ve ünlü düşünürlerden uyku sözleri listesinin hazırlanması gerektiğini gösterir.

Uyku İle İlgili Sözler Nelerdir?

Uyku sözcüğü Türk Dil Kurumu tarafından temel anlamıyla bilincin dış uyaranlara karşı tamamen veya bir bölümüyle kapandığı, tepki gücünün zayıfladığı ve her bir etkinliğin önemli ölçüde azaldığı dinlenme durumu şeklinde tanımlanır. Bu sözcüğün hab kelimesi ile eş anlamlı olarak kullanıldığı görülürken uykunun TDK kapsamında 3 ayrı tanımına daha rastlanır. Bu tanımlar ise uyku sözcüğünün mecaz anlamlarını temsil eder. Çevrede olup biten şeylerin farkında olmama, doğada görülen sükunet durumu ve aymazlık gibi tanımlar uyku sözcüğünün mecaz anlamlarını temsil eder.

Bu sözcüğün farklı tanımlarının bilinmesi sayesinde uyku ile ilgili sözler daha kolay bir şekilde anlamlandırılabilir. Çünkü ele alınan kavramın ünlü düşünürler, yazarlar ve devlet insanları tarafından söylenen sözlerde genelde mecaz anlamlarıyla kullanıldığı görülür. Bu bağlamda yazarlardan, şairlerden ve ünlü düşünürlerden uyku sözleri listesi aşağıdaki gibi detaylandırılabilir:

En sakin yolculuk, uykudur. (Tevfik Fikret) Hayat öylesine derin bir uyku ki bir defa uyanan büyük bir farkındalığa mahkum kalır. (Anonim) Uyku, ölümün kardeşidir. (Hz. Muhammed) Uyku halinden çıkmayan bir halk nasıl yönetilmek istediğini seçmekten mahrumdur. (Anonim) Mesutların çabuk uykusu gelir derler. (Peyami Safa) Öyle bir uykuya dalmak istiyorum ki bir daha etrafımda dönen bu oyunların hiçbirinin farkına varmayayım... (Anonim) Uzanıp uyumak istiyorum gölgene ve sarınmak o kocaman gözlerin uğuldayan rüzgârlarına. (Ahmet Telli) Uyuma! Uyuma ki hem geçmişine hem de geleceğine kendi ellerinle sahip çık. (Anonim) İnsanIardan ümit ve uykuyu aIın. Onu dünyanın en bahtsız ve en perişan insanı haIine getirmiş oIursunuz. (Immanuel Kant)

Uyku İle İlgili Deyimler ve Atasözleri Hangileridir?

Uyku sözcüğü hem gerçek anlamıyla hem de mecaz anlamlarıyla günlük yaşamda pek çok bağlamda kullanılır. Bu sözcüğün mecaz anlamlarıyla kullanıldığı ünlü sözlere kitaplardan siyasi metinlere varan çeşitli kaynaklarda sıklıkla rastlanır. Buna ek olarak uyku kavramının geçtiği deyim ve atasözü gibi kalıplaşmış ifadeler de oldukça çeşitlidir. Dolayısıyla uyku ile ilgili olan deyim ve atasözleri listesi şu şekilde sunulmalıdır: