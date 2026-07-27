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Giriş Tarihi: 27.07.2026 12:48

Uyku problemi yaşayan genç kadın 3’üncü kattan düşüp öldü

İstanbul Şişli’de annesiyle yaşayan Ayşe Bilge Ergeneman (43), oturduğu binanın 3’üncü katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Uyku problemi nedeniyle tedavi gördüğü özel hastaneden sabah saatlerinde taburcu edildiği öğrenilen Ergeneman’ın ölümüyle ilgili polis çalışma başlattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Uyku problemi yaşayan genç kadın 3’üncü kattan düşüp öldü
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Olay, saat 18.10 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Bilge Ergeneman, uyku problemi yaşaması üzerine 1 gün önce Şişli'deki bir özel hastanede tedavi altına alındı. Sabah saatlerinde taburcu edilen Ergeneman, annesiyle yaşadığı eve döndü.

3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ

Akşam saatlerinde Ergeneman, henüz bilinmeyen bir nedenle binanın 3'üncü katındaki evin arka penceresinden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ergeneman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Cumhuriyet Savcısıyla, olay yeri inceleme ekipleri evde ve sokakta incelemelerde bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Ayşe Bilge Ergeneman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Uyku problemi yaşayan genç kadın 3’üncü kattan düşüp öldü
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