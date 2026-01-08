Uykuda ‘altın saat’ ömre 4 yıl katıyor

İNGİLTERE'DE yapılan araştırmaya göre, ideal uyku düzeni ömrü uzatıyor. Londra Ekonomi Okulu tarafından yapılan bir analiz, yeterince uyumayan kişilerin genç yaşta ölme olasılığının yüzde 24 fazla olduğunu gösterdi. İncelenen insanların yüzde 90'ının yetersiz uyku, her gece farklı yatma saati veya stres nedeniyle düşük kaliteli uyku gibi kötü alışkanlıklara sahip olduğu görüldü. 47 milyon gecelik uyku verisini takip eden çalışma, uykunun 'altın saat'ini yakalamanın, ömre yaklaşık 4 yıl ekleyebileceğini ortaya koydu. En ideal sürenin 7-8 saat olduğu açıklandı.