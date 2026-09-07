Uyum haftası başladı okul sıraları şenlendi

Yeni eğitim kademelerine adım atacak minik öğrencilerin okula, öğretmenlerine, akranlarına ve yeni öğrenme ortamlarına güvenle adapte olabilmesi için bu hafta "uyum haftası" düzenlenecek. Bugün başlayacak uygulama kademelere göre farklılık gösterecek. Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5 gün, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerini kapsayan programları, eğitim öğretim yılı boyunca her ay uygulanacak şekilde planladı. Oyun temelli ve yaşantıya dayalı olarak tasarlanan modüller, okul-aile işbirliği çerçevesinde okul dışı öğrenme ortamlarını da kapsayacak şekilde yıl boyunca sürdürülecek.

HEDEFLER BELİRLENDİ

Okul öncesi eğitim programında ailelerin eğitim sürecine etkin katılımının sağlanması ve çocukların okulda edindikleri bilgi, beceri ile değerleri aile ve günlük yaşam deneyimleriyle ilişkilendirmelerine katkı sunulması amaçlanıyor. İlkokul 1'inci sınıf programında öğrencilerin okul müdürünü, öğretmenlerini, okul personelini, okul ortamlarını ve rutinlerini tanımaları, aidiyet geliştirmeleri, gereksinimlerini ifade etmeleri ve yaşlarına uygun sorumluluklar üstlenmeleri hedefleniyor. Ortaokul 5'inci sınıf programında da öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerini, öğrenme ortamlarını ve yardım yollarını tanımaları, öğretmenleri ve akranlarıyla sağlıklı iletişim kurmaları, aidiyet geliştirmeleri ve ders ile sorumluluklarını daha düzenli biçimde yönetmeleri öngörülüyor.

EBEVEYNLERE 3 SAAT İZİN

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda, kamuda çalışan velilerden biri, talep edilmesi halinde uyum haftası eğitimlerinde öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.

VELİLERE UYUM DESTEĞİ

Uyum süreci yalnızca minikleri değil aileleri de kapsıyor. Uzmanlar; ailelerin çocuklarda kaygı oluşturacak ifadelerden kaçınmasını, başkalarıyla kıyaslamamasını ve vedalaşmayı uzatmamasını öneriyor. Çocuğun çantasını kendisinin taşıması ve sınıfa yalnız girmesinin aidiyet duygusunu güçlendireceğini söyleyen uzmanlar, ağlama gibi okul korkusu belirtilerine karşı ailelerin sakin ve kararlı duruş sergilemelerini öneriyor.

İLK DERS ZİLİ 14 EYLÜL'DE

Uyum haftası sayesinde minikler, okullar tamamen dolmadan önce sınıfını ve arkadaşlarını tanıma fırsatı bulacak. Uzun eğitim maratonunun ilk adımını oyunla atacak miniklerin ardından, tüm kademelerdeki milyonlarca öğrenci için 2026-2027 eğitimöğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül'de çalacak.