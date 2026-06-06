Uyuşturucu bağımlısı evladını öldüren acılı baba: Oğlumu bataktan kurtaramadım

Adana'da yaşayan polis memuru Faruk Kayhan (52), görev yaptığı Cinayet Büro Amirliğinde, yıllarca katillerin peşinden koştu. Ancak bu süreçte 3 çocuğundan, oğlu Ahmet Kaan Kayhan (23) uyuşturucu ve kumara alıştı. Oğlunu bataktan kurtarmak için çabalayan Faruk Kayhan, kumar ve uyuşturucu borçlarını ödeyebilmek için 3 yıl önce emekli oldu. Oğlunu uyuşturucudan kurtarmak için psikiyatristlere götürdü, AMATEM'de tedavi ettirdi. Elindeki avcundaki her şeyi oğlunun tedavisine harcadı.

KURTARMAK İÇİN ÇABALADI

Ancak, ne yaptıysa da oğlunu alışkanlıklarından vazgeçiremedi. Geçen Çarşamba günü oğlu bir kez daha uyuşturucu parası istedi. Olumsuz yanıt alınca da babasına bıçakla saldırdı. Faruk Kayhan önce yol kenarından aldığı sopayla oğlunu engellemeye çalıştı. Engelleyemeyince de belindeki tabancasını çıkarıp, şarjörü oğluna boşalttı. Ardından polisi arayıp, cesedin başında bekledi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BIÇAKLA SALDIRDI

Ahmet Kaan Kayhan'ın cenazesi Kozan ilçesinde toprağa verilirken, yıllarca katillerin peşinden koştuktan sonra uyuşturucu ve kumar nedeniyle evlat katili olan baba, son görev yaptığı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. İfadesinde, "Oğlumu uyuşturucu batağından kurtaramadım. Kumar borcu da vardı. Para istedi, vermeyince tartıştık. Engellemeye çalıştım ama bıçakla saldırmaya devam edince vurmak zorunda kaldım. Bir anlık sinir anında gözüm karardı. Keşke böyle olmasaydı. Çok pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Faruk Kayhan, tutuklandı.