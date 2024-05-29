Uyuşturucu bağımlısı genç anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı

Olay, akşam saatlerinde Torbalı ilçesi Tepeköy Mahallesi 4508 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu belirtilen Kamil Yılmaz (25), henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi Sevilay Yılmaz (48) ve babası Hikmet Yılmaz (50) ile tartışmaya başladı.