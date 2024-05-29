Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu bağımlısı genç anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı
Giriş Tarihi: 29.5.2024 09:17 Son Güncelleme: 29.5.2024 09:26

Uyuşturucu bağımlısı genç anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı

İzmir’de uyuşturucu bağımlısı Kamil Yılmaz tartıştığı annesi Sevilay Yılmaz (48) ve babası Hikmet Yılmaz’ı (50) tabancayla vurarak öldürdü. Kamil Yılmaz aynı tabancayla intihar girişiminde bulundu. Olayın yaşandığı sırada evde bulunan Yılmaz çiftinin kızı A.D.Y.(13), ekipleri arayarak durumu bildirdiği öğrenildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Uyuşturucu bağımlısı genç anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı

Olay, akşam saatlerinde Torbalı ilçesi Tepeköy Mahallesi 4508 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu belirtilen Kamil Yılmaz (25), henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi Sevilay Yılmaz (48) ve babası Hikmet Yılmaz (50) ile tartışmaya başladı.

Aile içinde yaşanan gerginliğin artmasıyla cinnet getiren Kamil Yılmaz, yanında bulunan tabancayla anne ve babasına art arda ateş etti. Olayda vücutlarının farkı yerlerine aldıkları kurşunlarla ağır yaralanan Yılmaz çifti kanlar içerisinde yere yığıldı.

Bu sırada, Kamil Yılmaz aynı tabancayı bu kez kendisine doğrultarak ateşledi. Olayın yaşandığı sırada, evde bulunan Yılmaz çiftinin kızı A.D.Y., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.D.Y. polis ekipleri tarafından evden çıkartılırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sevilay ve Hikmet Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği, Kamil Yılmaz'ın ise ağır yaralandığı tespit edildi.

Ambulansa alınan Kamil Yılmaz, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz çiftinin cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çiftin kız çocuğu A.D.Y.'nin olay sonrasında dayısına teslim edildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Uyuşturucu bağımlısı genç anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı
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