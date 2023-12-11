Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu bağımlısı genç, annesini öldürdü
Giriş Tarihi: 12.12.2023

Uyuşturucu bağımlısı genç, annesini öldürdü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Uyuşturucu bağımlısı genç, annesini öldürdü
İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Barış Çavdar (23), tartıştığı annesi Fazile Çavdar'ın (43) başına sehpa ile vurduktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Ardından da bir işyerinde bekçi olarak çalışan babasının yanına giderek annesini öldürdüğünü söyledi. Polisler tarafından gözaltına alınan ve uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen Çavdar, annesini 5 kişi olarak gördüğünü ve bu nedenle başına sehpayla vurduğunu öne sürdü. Çavdar'ın 6 ay önce de evlerini ateşe verdiği ve olaydan sonra gözaltına alındığı, daha sonra serbest kaldığı ortaya çıktı. Ölen Fazile Çavdar'ın ise 10 yıl önce çalıştığı bir besi çiftliğinde çıkan yangında 3 çocuğundan en büyüğü olan kızını kaybettiği belirlendi. Kızının yanmış cesedini kucağına alarak gözyaşı döken Fazile Çavdar'ın da o günden bu yana psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Siyonist lobi üniversitelere savaş açtı! ABD'li ünlü yahudi profesör isyan etti: Kirli paranızı alın ve defolun!
SON DAKİKA: AK Parti, Faruk Koca'yı ihraç istemiyle disipline sevk etti
Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi resmen açıklandı! Tüm maçlar süresiz olarak ertelendi...
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker: Benden para istediler vermedim!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Yığılca'yı "yobazlıkla" itham etti
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e saldırıya kınama
Yandaş İsmail Küçükkaya bile isyan etti! CHP’ye aday tepkisi: Kulağımıza geliyor...
SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı: 13 hedef imha edildi
SON DAKİKA | Halil Umut Meler'e saldırı olayına ilişkin soruşturma başlatıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu bağımlısı genç, annesini öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA