Uyuşturucu bağımlısı genç, annesini öldürdü

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Barış Çavdar (23), tartıştığı annesi Fazile Çavdar'ın (43) başına sehpa ile vurduktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Ardından da bir işyerinde bekçi olarak çalışan babasının yanına giderek annesini öldürdüğünü söyledi. Polisler tarafından gözaltına alınan ve uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen Çavdar, annesini 5 kişi olarak gördüğünü ve bu nedenle başına sehpayla vurduğunu öne sürdü. Çavdar'ın 6 ay önce de evlerini ateşe verdiği ve olaydan sonra gözaltına alındığı, daha sonra serbest kaldığı ortaya çıktı. Ölen Fazile Çavdar'ın ise 10 yıl önce çalıştığı bir besi çiftliğinde çıkan yangında 3 çocuğundan en büyüğü olan kızını kaybettiği belirlendi. Kızının yanmış cesedini kucağına alarak gözyaşı döken Fazile Çavdar'ın da o günden bu yana psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.