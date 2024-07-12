Uyuşturucu bağımlısına 4 yıl hapis

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz yargılanan sanık Emir A.E. geçtiğimiz yıl iddiaya göre, uyuşturucu krizine girerek anne ve babasına şiddet uyguladığı için polis tarafından gözaltına alınmıştı.

"TEDAVİSİ YAPILDI"

Duruşmaya katılan anne Sabiha E. ile baba Mehmet E. oğlunun uyuşturucu tedavisinin yapıldığını söyleyerek oğlundan davacı ve şikayetçi olmadığını söylediler.

SANIKTAN "YAPMADIM" SAVUNMASI

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı duruşmada sanık Emir A.E'ye "Uyuşturucu krizine girdiğinde uyuşturucu almak için annene bıçak çektin mi?" diye sordu. Bunun üzerine sanık Emir A.E. "Yapmadım" diye cevap verdi.

BAŞKAN: KANUNCA CEZALANDIRILACAKSIN

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, duruşmada tutuksuz yargılanan sanık Emir. A.E'ye "Uyuşturucu suçundan cezalandırılman hükmediliyor. Bu cezada indirim ve erteleme olmadığından 4 yıl, 7 ay hapis cezasıyla cezalandırıldın" dedi.