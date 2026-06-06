Uyuşturucu baronu ‘Orkinos’ avıyla yakalandı

İstanbul
merkezli uluslararası uyuşturucu ağlarına yönelik düzenlenen Orkinos-2 operasyonuyla 'Profesör' lakaplı baron Ahmet Münir Güverte'nin (63) kriptolu haberleşme ağları üzerinden kurduğu suç imparatorluğunun detaylarına SABAH
ulaştı. Emniyetin uluslararası suç ağlarını hedef alan operasyonlarının bir numaralı şüphelisi Güverte'nin karıştığı ve şifreli haberleşme sistemleri SKYECC ve EncroChat üzerinden işlenen suçlar tespit edildi. Güverte ve beraberindeki şüphelilerin, teknik takibe takılmamak için kullandıkları kod adları ve uyuşturucu trafiğindeki yöntemler deşifre edildi. Burada kendini iş insanı gibi gösteren örgüt lideri, Orkinos Bulut-2 operasyonunda yakalandı. Evinden 22 kilo uyuşturucu madde çıktı.