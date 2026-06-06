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Giriş Tarihi: 6.06.2026

Uyuşturucu baronu ‘Orkinos’ avıyla yakalandı

Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
Uyuşturucu baronu ‘Orkinos’ avıyla yakalandı
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İstanbul merkezli uluslararası uyuşturucu ağlarına yönelik düzenlenen Orkinos-2 operasyonuyla 'Profesör' lakaplı baron Ahmet Münir Güverte'nin (63) kriptolu haberleşme ağları üzerinden kurduğu suç imparatorluğunun detaylarına SABAH ulaştı. Emniyetin uluslararası suç ağlarını hedef alan operasyonlarının bir numaralı şüphelisi Güverte'nin karıştığı ve şifreli haberleşme sistemleri SKYECC ve EncroChat üzerinden işlenen suçlar tespit edildi. Güverte ve beraberindeki şüphelilerin, teknik takibe takılmamak için kullandıkları kod adları ve uyuşturucu trafiğindeki yöntemler deşifre edildi. Burada kendini iş insanı gibi gösteren örgüt lideri, Orkinos Bulut-2 operasyonunda yakalandı. Evinden 22 kilo uyuşturucu madde çıktı. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
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Uyuşturucu baronu ‘Orkinos’ avıyla yakalandı
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