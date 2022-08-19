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Giriş Tarihi: 19.8.2022

Uyuşturucu baronu savcı meslekten atıldı

Adana'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan şebekeye yönelik Konya'daki operasyonda yakalanan polis memuru kuryenin telefonundaki incelemede uyuşturucu trafiğini yönettiği ve örgüt lideri olduğu ortaya çıkan Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş FETÖ borsası da kurup yönettiğinin belirlenmesinin ardından tutuklanmıştı.

HALİT TURAN HALİT TURAN
Uyuşturucu baronu savcı meslekten atıldı

Adana Terör Suçları Soruşturma Bürosunda Cumhuriyet Savcısı olan Osman Yarbaş, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi tarafından meslekten atıldı. Dairenin kararında Yarbaş'ın mesleğin şeref ve onurunu bozduğu belirterek hakkındaki kovuşturma beklenmeksizin meslekten atıldığı vurgulandı.

Konya'da yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan polis memuru kurye üzerinden ulaşılan Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın, uyuşturucu trafiğini yönettiği ve FETÖ borsası oluşturduğu belirlenmişti. Örgüt üyelerinin, FETÖ/PDY'den hakkında soruşturma başlatılan ve "kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek" olan şüphelileri tek tek arayarak "Hakkınızda FETÖ suçlamasıyla dosyanız bulunuyor. Eğer 500 bin lira verirseniz kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecek" dediği ve bu şekilde 3 milyon lira para aldıkları tespit edilmişti.

ÖRGÜT LİDERLİĞİNDEN TUTUKLANDI

SABAH'ın haberinin ardından Antalya'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Yarbaş hakkında uyuşturucu sevkiyatlarını yönetmesi nedeniyle kişisel suçtan, FETÖ borsası oluşturması nedeniyle ise görev suçundan Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından iki ayrı suçtan inceleme başlatılmıştı. Bu kapsamda 11 Mayıs 2022'de görevden uzaklaştırıldığı öğrenilen Yarbaş ile ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi karar aldı.

"MESLEĞİN ŞEREF VE ONURUNU BOZDU"

Daha önce 3 ay görevden uzaklaştırılan Yarbaş'ın "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçunu işlediği dönemde Adana Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığının belirtildiği kararda, Yarbaş'ın mesleğin şeref ve onurunu bozan, mesleğe olan genel saygı ve güveni gideren, etik ilkelere aykırı nitelik arz eden davranışlarda bulunduğu kaydedildi. Yarbaş'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğinin belirtildiği İkinci Daire kararında, baron savcı hakkında kovuşturma sonucu beklenmeksizin meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği vurgulandı.

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Uyuşturucu baronu savcı meslekten atıldı
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